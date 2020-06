Der Blumenberger Kultur- und Karnevalsverein hat die Hoheit über den Sportplatz übernommen.

Blumenberg l Mächtiger Betrieb herrscht am Donnerstagabend auf dem Blumenberger Sportplatz an der Schulstraße. Herbert Sahlmann und Willi Kemmer schweißen die zum Teil defekten Fußballtore aus Metall wieder zusammen. Matthias Brosig, Vorsitzender des Blumenberger Kultur- und Karnevalsvereins (BKK), stutzt auf einem Gehweg aus Betonplatten das durch die Fugen wuchernde Unkraut mit einer motorgetriebenen Sense. Immer wieder muss er seine Arbeit unterbrechen, um den immer mehr hinzu kommenden Helfern in die zu erledigen Arbeiten einzuweisen.

Tuckerndes Denkmal

Dann wird es richtig laut. Ulrich Braune wirft seinen alten Traktor der Marke Belarus an. An das Technikdenkmal ist ein moderner Schredder aus heutigen Tagen gekoppelt, der über eine Transmissionswelle vom Traktor angetrieben wird. Matthias Brosig und Christian Spyrka füttern den Schredder mit vielen trockenen Ästen, die die Helfer in den Tagen zuvor rund um den Sportplatz eingesammelt haben. Doreen Klante und Michael Brentrop entrosten die Fußballtore mit Hilfe von Drahtbürsten, um sie danach mit einer Grundierung zu streichen. Einige Meter weiter auf dem Sportplatz harken Monika Berg und Gebi Dagne trockenes Gras zusammen. Um nur einige der fleißigen Helfer zu nennen.

Der gesamte Arbeiteinsatz der ehrenamtlichen Helfer aus Blumenberg läuft unter Corona-Auflagen und mit dem nötigen Mindestabstand untereinander ab. Der Sportplatz bietet dazu ja den ausreichenden Platz.

Sportplatz ist gepachtet

„Wir haben ab dem 1. Juni den Sportplatz von der Familie Braune gepachtet“, sagt Matthias Brosig in einer kurzen Arbeitspause zur Volksstimme. Die Motorsense über seiner Schulter tuckert dabei weiter im Klang des Zweitaktmotors vor sich hin. Nein, Geld müsse der BKK dafür nicht an die Familie Braune, die ihren Hof gleich neben dem Sportplatz hat, zahlen. Darüber sei der Verein sehr froh und bedanke sich bei der Familie Braune für ihre Unterstützung.

Den Sportplatz will der Blumenberger Kultur- und Karnevalsverein nunmehr für die Kinder und Jugendlichen dieses Wanzleber Ortsteils herrichten. Ihnen soll die Möglichkeit gegeben werden, darauf später Fußball zu spielen oder mit anderen Sportarten ihre Freizeit zu gestalten. Zum Beispiel Baseball. Dank des Einsatzes des Blumenbergers Frank Lüers hat der am Rande des Sportplatzes stehende Baseballkorb ein neues Netz bekommen.

Jüngster Helfer war 3 Jahre alt

„Wir haben richtig viel geschafft“, schätzt Matthias Brosig das Ergebnis des abendlichen Arbeitseinsatzes auf dem Blumenberger Sportplatz ein. Die Fußballtore aus Metall haben nach dem Entrosten mit Drahtbürsten durch fleißige Helfer einen ersten Grundanstrich bekommen. Der von der Stadt Wanzleben-Börde zur Verfügung gestellte Mülleimer ist ebenso gestrichen und aufgestellt. „Und der gesamte Platz ist gesäubert“, freut sich Brosig. Beim Aufsammeln der vielen kleinen Äste, die auf dem Rasen liegen, helfen bereits die zukünftigen Nutzer des Sportplatzes mit – die Blumenberger Kinder. „Dass Erfreuliche ist, das auch so viele Kinder dabei waren und mitgeholfen haben, das jüngste Kind war drei Jahre alt“, sagt Brosig über den Einsatz des Nachwuchses.

Das Material wie Farbe und Benzin für die Geräte finanziert der BKK aus eigener Tasche, verdeutlicht Brosig. Die Stadt Wanzleben habe den Verein mit der Bereitstellung des Mülleimers unterstützt und sorgt zudem über die Mitarbeiter des Bauhofes für die Abfuhr der Rasenmahd vom Sportplatz. „Alle Arbeiten haben wir erwartungsgemäß nicht geschafft“, verdeutlicht Brosig. Deshalb ruft der BKK am kommenden Donnerstag, 18. Juni, erneut von 17.30 Uhr an seine freiwilligen Truppen zusammen, um einen weiteren Einsatz zu starten. Dann sollen unter anderem die Fußballtore ihren endgültigen Anstrich bekommen und aufgestellt werden. Auch soll eine Sitzbank aufgestellt werden, die es noch zu besorgen gilt. Ebenso wollen die Helfer ein Stück neuen Zaun setzen.

Jede Menge Projekte

Auf dem Sportplatz gibt es für den BKK noch weiter eine Menge zu tun. In späteren Schritten sollen das alte Sportlerheim und der vom Unkraut überwucherte Tennisplatz nebenan auf Vordermann gebracht werden.

Für die im November startende Karnevalssaison könne Matthias Brosig hingegen noch keine klaren Aussagen machen. „Wir wissen nicht, was wegen Corona noch kommt“, sagt er. Die bislang geltenden Bestimmungen der sogenannten Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt würden Veranstaltungen mit vielen Menschen bislang nicht möglich machen. Auch das Proben der Karnevalisten für ihre Auftritte bei den Prunksitzungen sei wegen der Abstandsregelungen eher schwierig.

Treffpunkt für den Nachwuchs

Mit dem dann wieder hergerichteten Sportplatz will der BKK einen Treffpunkt für die Jugend des Dorfes schaffen. „Auch wollen wir die Dorfgemeinschaft und den Zusammenhalt untereinander stärken“, nennt Matthias Brosig das große Ziel der Mitglieder des Blumenberger Kultur- und Karnevalsvereins. Dazu gehört auch der Dorfrundgang, den der BKK am Donnerstag, 2. Juli, initiiert hat. Daran nehmen neben den BKK-Mitgliedern auch Thomas Kluge, Bürgermeister der Stadt Wanzleben-Börde, Wanzlebens Ortsbürgermeister Tino Bauer, Bauamtsleiter Olaf Küpper und Ordnungsamtsleiter Kai Pluntke sowie die Mitglieder des Wanzleber Ortschaftsrates teil. „Wir möchten diese Ortsbegehung nutzen, um mit den Verantwortlichen Maßnahmen zur Entwicklung des Ortes Blumenberg, des Gemeinwesens wie auch die Möglichkeiten zur Verbesserung des Ortsbildes zu besprechen“, sagt Brosig. Die Blumenberger werden vom BKK aufgerufen, ihre Ideen, Anliegen und Probleme dem Vereins bis zum 25. Juni mitzuteilen, damit diese mit in die Gesprächsrunde einfließen können. „Helft uns und den Verantwortlichen bei der Arbeit, teilt uns eure Gedanken mit. Wir sehen das als Chance, gehört zu werden“, ruft der BKK zur aktiven Mitarbeit auf.

Ihre Beiträge können die Einwohner per E-Mail an Blumenberginfo@gmail.com oder per Brief an den BKK in Blumenberg, Schulstraße 25, richten.