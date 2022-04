Auf Tuchfühlung mit einem Turmfalken: Wefensleber Naturfreund findet gefiedertes Kurzzeithaustier

Wefensleben - „Vor einigen Tagen hatte ich ein Erlebnis der besonderen Art“, schreibt Volksstimme-Leser Horst Niemann aus Wefensleben zu seiner Begegnung mit dem gefiederten Flugkünstler. Niemann ist gern und oft in der Natur unterwegs. Auf einem seiner Spaziergänge nun dies: „Ich sah einen Turmfalken am Boden sitzen. Als ich mich näherte, versuchte er zu entfliehen, was ihm aber nicht so recht gelang, denn er benutzte nur einen Flügel. Nach 20 Metern war er so erschöpft, dass ich ihn ohne Gegenwehr aufnehmen konnte.“