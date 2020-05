Am Freitagabend wurde die Feuerwehr Osterweddingen zu einem Kfz-Brand auf der A14 an der Anschlussstelle Osterweddingen/Dodendorf gerufen.

Osterweddingen (vs) l Am Freitagabend (1. Mai) gegen 21 Uhr wurde die Feuerwehr Osterweddingen zu einem Kfz-Brand auf der Autobahn 14 an der Anschlussstelle Osterweddingen/Dodendorf gerufen. Kurz nach der Alarmierung machte sich der Löschzug auf den Weg zum Einsatzort. Dort stand ein PKW in Vollbrand.

Ein Angriffstrupp der Wehr ging mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor. Parallel bereiteten die Kameraden den Schaumangriff vor. Inzwischen trafen Kameraden den Feuerwehr aus Beyendorf/Sohlen und von der Berufsfeuerwehr Magdeburg ein. Die Kameraden aus Beyendorf/Sohlen unterstützten die Osterweddingener beim Schaumangriff. Für die Berufsfeuerwehr gab es keinen Handlungsbedarf. Sie rückte wieder ab.

Nachdem der Pkw gelöscht war, säuberten die Wehrleute die Autobahn vom Schaum und rückten wieder ein. In der Zeit der Löscharbeiten war die Autobahn 14 voll gesperrt. Um 23 Uhr waren alle Fahrzeuge erneut einsatzbereit im Gerätehaus zurück.