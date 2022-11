Azubi-Talk: Nordzucker-Auszubildende aus Wanzleben senden live ins Netz

Auch in der Börde verlassen viele junge Menschen für die Ausbildung ihre Heimat. Die Azubis von Nordzucker in Klein Wanzleben wollen das ändern: Beim Azubi-Talk kommen sie mit anderen Auszubildenden ins Gespräch und informieren über Chancen bei regionalen Unternehmen.

Wanzleben/Oschersleben - Immer, wenn der Azubi-Talk ansteht, heißt es für die Auszubildenden bei Nordzucker in Klein Wanzleben früh aufstehen: Pünktlich um 6.30 Uhr sind die Azubis in der Ausbildungswerkstatt am Werk, um Maschinen aus dem Weg zu räumen, Licht und Ton vorzubereiten und die Kulisse aufzubauen. Schließlich soll nichts schief gehen, wenn der Azubi-Talk mit dem Moderatoren-Team Christian Drüsedau und Kevin Banse um 9.45 Uhr auf Sendung geht und live in Schulen der Börde-Region ausgestrahlt wird.