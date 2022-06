Badesaison in Langenweddingen ist feierlich beendet

Noch einmal schwelgte Rocklegende Volker Willborn (l.) mit seinen Partnern, Helfern und Freunden in Erinnerungen an das RockBadaillon.

Langenweddingen - Musik von Rockröhre PanDora. Gemütliche Kaffeerunden. Schwelgen in Erinnerung an das diesjährige RockBadillon. Rundlauf an der Tischtennisplatte. All das gab es beim Abbaden im Freibad Langenweddingen am vergangenen Sonnabend. Der Förderverein des Freibads hatte noch einmal zum Abschluss der Saison eingeladen – das Badebecken blieb dabei geschlossen.