Tischtennisspielerin aus Wanzleben startet bei den Special Olympics Bärbel tritt für Team Deutschland an

Die Special Olympics in Berlin stehen in wenigen Wochen an. Dabei handelt es sich um eine Weltmeisterschaft für Menschen mit Handicap aus aller Herren Länder. In über 20 Sportarten geht es um Medaillen sowie vordere Plätze, und Bärbel Gratapp aus Wanzleben ist mit dabei.