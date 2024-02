Auch die Auffahrt auf die A 14 bei Wanzleben wurde an zwei Tagen im Januar von den Landwirten aus der Region gesperrt.

Wanzleben/Oschersleben. - Die Proteste der Bauern in ganz Europa ebben nicht ab. Das ist in der Börde nicht anders. Immer wieder gibt es lokale Aktionen und das wird auch so bleiben. Da sind sich die vier Verbände und auch die unabhängigen Bauern einig.