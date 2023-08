Einheitsgemeinde nimmt an Bundesausschreibung teil Bekommt Wanzleben eine Kleinstadtakademie?

Die Einheitsgemeinde Wanzleben hat sich an einer Bundesausschreibung beteiligt, bei der es darum geht, eine Kleinstadtakademie zu errichten. Sollten die Unterlagen aus der Sarrestadt positiv bewertet werden, dann entsteht hier eine solche Institution. Was ist so eine Akademie aber eigentlich und wozu ist sie gut?