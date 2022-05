Beratungsstelle der Stadt Wanzleben hat sich als besonderes Pilotprojekt bewährt

Was geschieht, wenn die Gesundheit plötzlich nicht mehr mitspielt und die eigene Wohnung plötzlich mit Hindernissen gepflastert ist? Dann sind die Menschen oft hilflos und wissen sich keinen Rat mehr. Das muss aber nicht sein, denn in der Stadt Wanzleben gibt es eine kommunale Beratungsstelle, die weiterhilft und sogar den behindertengerechten Umbau einer Wohnung vermittelt.

Frank Granzin (links) freut sich übver die neue Dusche in der Wohnung und berichtet Klaus Jacobs von den Vorteilen, die sich jetzt ergeben.

Wanzleben - Frank Granzin und Iris Kemmer aus Wanzleben ist genau das passiert. Sie leben in einer Bedarfsgemeinschaft in der Sarrestadt und nach Franks plötzlicher Krankheit war nichts mehr so wie es zuvor war. Beide sind auf die mobile Krankenhilfe angewiesen und das häusliche Umfeld entwickelte sich zu einem schwierigen Umfeld, gespickt mit Barrieren.