Aktion für Kleingärtner und Privatleute Bienen helfen und dafür noch Belohnungen kassieren

Der Verband der Kleingärtner Börde-Ohre wirbt in diesen Tagen für den Pflanzwettbewerb „Deutschland summt“. Der kommt in der Umsetzung nicht nur den Bienen zugute, sondern bringt den Teilnehmern unter Umständen auch noch bares Geld ein. Kein Wunder, dass auch etliche Kleingärtner und Sparten in der Börde dabei mitmachen wollen.