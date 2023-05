Das beschauliche Barneberg war einmal mehr ein Anziehungspunkt für Biker aus nah und fern und viele weitere Gäste. Der erst 2017 gegründete Verein „Born am Berge“ hatte zum Biker- und Frühlingsfest eingeladen.

Motorradtreffen in Barneberg

Barneberg - Was dabei schon lange geplant war, wurde endlich umgesetzt: In Barneberg hatte der Verein „Born in Berge“ ein Biker-Frühlingsfest auf die Beine gestellt.