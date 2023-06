„Hofgeschichten“ ab 27. Juli im TV Biobauer Jonas Schulze Niehoff wird zum Fernseh-Star

Biolandwirtschaft in Deutschland wird immer mehr in den Fokus genommen. Jonas Schulze Niehoff aus Schleibnitz betreibt diese seit 2015 in der Börde. Er führt den Betrieb seines Vaters fort, den dieser ab 1990 in dem Wanzleber Ortsteil aufgebaut hat. Und jetzt wird er sogar zum TV-Star, denn ab Ende Juli ist er in den „Hofgeschichten“ im Fernsehen zu sehen.