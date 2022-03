Bördetiger zeigen den Seehäuser Hortkindern einige Kniffe

Judoka aus Wanzleben machen Teilnehmer in der Seestadt mit ihrem Sport bekannt. Außerdem geht es um Selbstbehauptung und Selbstverteidigung.

Maja (vorn rechts) ist jetzt bei den Bördetigern aktiv, ging aber einst selber in den Hort in Seehausen.

Seehausen (cc) - Drei Trainer und vier Judoka der Wanzleber Bördetiger haben am gestrigen Tag ein Schnuppertraining am Hort in Seehausen absolviert. Den Kontakt für diese Veranstaltung hatte im Vorfeld Judith Augustin hergestellt, die einst selber bei den Bördetigern aktiv war.