Wanzleben - Im täglichen Schulbetrieb der Sportstätte der Grundschule „An der Burg“ gibt es keine Einschränkungen. Das Gros der Aufgaben bei der Sanierung ist in den Sommerferien abgeschlossen worden. Dennoch stehen wichtige Arbeiten aus.

Satte 240000 Euro wird dieser erste Abschnitt kosten. Allerdings gibt es 207000 Euro an Bundesmitteln über eine Förderung. Die Einheitsgemeinde musste den Rest aufbringen. Schon im Jahr 2022 wurden hier die ersten Arbeiten angegangen, und 2023 in den Sommerferien ging es noch einmal ordentlich zur Sache. Da war die Halle dann auch zwei Wochen lang wegen der laufenden Arbeiten nicht nutzbar. Betroffen war in dieser Zeit der Vereinssport.

Es wurden neue Fenster und eine neue Tür in den Sanitärtrakt eingebaut und das Dach energetisch saniert. Als die Arbeiter jedoch einige Dachbereiche freigelegt hatten, wartete eine böse Überraschung auf sie. „Die tragende Konstruktion war so verfault, dass sie sich nahezu in Luft aufgelöst hatte“, schildert Bauamtsleiter Olaf Küpper.

Trägerkonstruktion ist völlig marode

Entdeckt wurde die Angelegenheit bei einer Routinekontrolle mit einer örtlichen Baufirma, die die Gemeinde berät. „Bei einer Schneelast im kommenden Winter wäre das Dach wohl zusammengebrochen“, schätzt der Amtsleiter ein. „Immer wieder eindringendes Wasser hat die Konstruktion marode werden lassen und auch die Wände waren regelrecht durchnässt, sodass teilweise der Putz abgefallen ist.“

Somit waren zusätzliche Arbeiten am Dach notwendig. Bis zum Schulbeginn waren sie jedoch abgeschlossen. So wurde auch ein Bereich neu gedeckt und das Mauerwerk bekam Sanierputz verpasst. „Die energetische Sanierung ist im Hallenbereich soweit abgeschlossen“, sagt der Amtsleiter. „Es wurde Dämmung angebracht, und das Dach ist damit fertiggestellt.“ An der Fassade ist das nicht möglich, da sie denkmalgeschützt ist. Bei der Gelegenheit wurde auch der Schornstein abgerissen. Der war schon seit langen Jahren überflüssig geworden – seit die Sporthalle einen Anschluss an die Fernwärmeversorgung bekommen hat.

Probleme bereitet nur noch die Auftragsvergabe für Arbeiten zur Heizungssanierung. „Die Heizkörper sind in einem guten Zustand, aber die Zuleitungen sind teilweise noch die alten“, beschreibt Olaf Küpper. „Die sollen ausgetauscht werden.“ Bereits vier Mal hat die Einheitsgemeinde die Arbeiten ausgeschrieben. Entweder, es meldet sich keine interessierte Firma darauf oder es gab Angebote, die den Preisrahmen gesprengt hätten.

Angebote liegen 100 Prozent über der Schätzung

„Da gab es Angebote, die 100 Prozent über der Kostenschätzung lagen“, berichtet Küpper. Das sei auch bei der derzeitigen Hochpreislage des Guten zu viel gewesen. „Für kommunale Projekte sind die Angebote ohnehin schon recht hoch“, schätzt der Amtsleiter ein. Im September wird die Bauleistung jedoch noch einmal ausgeschrieben.

Von der dann folgenden Umsetzung sei keine großartige Beeinträchtigung des Hallenbetriebs zu erwarten. Der zweite Bauabschnitt der Sanierung soll im kommenden Jahr angegangen werden – vornehmlich wieder im Sommer. Dann sind die Duschräume und die großen Fenster zur Straße. Sie sollen eine „Beschattungsanlage“ bekommen. Dabei dürfte es sich dann wohl um Rollos handeln. Die Beleuchtung soll ebenfalls modernisiert werden, indem LED-Leuchten eingebaut werden. Dieser Abschnitt kostet dann noch einmal 150000 Euro, die aber auch mit einer Förderung unterstützt werden.