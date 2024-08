Die Ortswehr Wanzleben ist zu einem Einsatz in der Goethestraße ausgerückt.

Brand in der Goethestraße vorsätzlich verursacht?

Feuerwehreinsatz in Wanzleben

Die Wanzleber Wehr hat einen Brand in der Goethestraße gelöscht.

Wanzleben. - Eine Rasenfläche in der Goethestraße, direkt vor dem Gelände des Polizei-Sportvereins, hat am Montag in Wanzleben lichterloh gebrannt.