Giganetz in der Einheitsgemeinde Wanzleben Breitbandausbau in der Stadt Seehausen beginnt vorfristig

Die Tiefbauarbeiten in Sachen Breitbandausbau in der Stadt Wanzleben sind vorzeitig abgeschlossen worden. Noch vor dem Jahresende wird daher der Ausbau in Seehausen begonnen. Die Arbeiten waren eigentlich erst für das kommende Jahr vorgesehen. Für beide Bereiche sind immer noch Nachmeldungen für einen Anschluss möglich.