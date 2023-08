Die Brücke auf der Bundesstraße B 246 a in Richtung Altenweddingen wird saniert. Spätestens hier war für die überraschten Verkerhsteilnehmer am Dienstag Schluss.

Wanzleben/Sülzetal - cc

Angekündigt waren die Bauarbeiten auf der Bundesstraße 246 a lange genug. Jetzt erleben die Bewohner von Wanzleben und den umliegenden Orten, was die Umsetzung tatsächlich bedeutet. Aktuell äußert sich das in gleich vier Sperrungen, die für erhebliche Probleme bei den Verkehrsteilnehmern sorgen.

Voraussichtlich noch bis zum 16. August ist die Straße zwischen Remkersleben und Wanzleben dicht. Dazu kommt jetzt eine Sperrung innerhalb von Remkersleben, wobei ein Durchlass unter der Straße neu gebaut werden soll.

Das führt dazu, dass hier bis 16. September gesperrt ist. Einige Anwohner müssen deswegen einen Umweg über Meyendorf und Seehausen in Kauf nehmen, wenn sie in Richtung Wanzleben wollen. Oder sie waren vorher so clever, ihre fahrbaren Untersätze auf der anderen Seite zu parken. Zu Fuß kann die Baustelle passiert werden. „Remkersleben kann man aber nach wie vor von Bergen aus durchfahren, um nach Klein Wanzleben zu gelangen“, versichert Wanzlebens Ordnungsamtsleiter Kai Pluntke.

Etwas überraschend ist seit Dienstag noch die Sperrung der B 246 a von Wanzleben bis nach Altenweddingen dazu gekommen. „Die Strecke liegt zwar auf dem Gebiet des benachbarten Sülzetals, aber über einen Hinweis vom Land hätten wir uns schon gefreut“, merkt Kai Pluntke an. Für einen solchen Hinweis wäre ganz sicher auch Jörg Methner (SPD), Bürgermeister des Sülzetals, dankbar gewesen. „Der Baulastträger, in dem Fall das Land, hätte ruhig ein paar Tage vorher noch einmal eine Info schicken können“, sagt der Bürgermeister. Eine entsprechende Pressemitteilung vom Land gab es übrigens auch nicht. So standen etliche Verkehrsteilnehmer überrascht an der unvermuteten Sperrung und mussten sich schnell eine Ausweichvariante einfallen lassen. Grund für die Maßnahme ist übrigens die Sanierung der Brücke über die B 246 a. Bis zum 11. August wird hier gebaut. Bis dahin müssen Menschen, die von Wanzleben nach Altenweddingen einen Umweg über Langenweddingen, Sülldorf und Bahrendorf in Kauf nehmen.

Letztlich gesellt sich eine vierte Sperrung zu dem Szenario. Diese findet sich auf der B 246 a im Bereich der Oberen Aller. Dort ist die Straße von Siegersleben nach Ovelgünne noch bis zum 16. August wegen Bauarbeiten gesperrt. Das bedeutet, von Seehausen her kann in der Zeit nicht in den innerörtlichen Bereich von Siegersleben eingebogen werden. „Etwas aufatmen können wir Mitte August“, sagt Seehausens Ortsbürgermeister Eckhard Jockisch.