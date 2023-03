Auf ihrer Tour durch ihren Wahlkreis hat die SPD-Bundestagsabgeordnete Franziska Kersten auch die Lebenshilfe Ostfalen in Seehausen besucht. Die angesprochenen Probleme will die Abgeordnete nun in Berlin zur Sprache bringen.

In der Deckelmontage der Lebenshilfe in Seehausen ließen sich Wolfgang Zahn (Mitte) und Franziska Kersten von einem Beschäftigten erklären, worauf es bei der Montage ankommt.

Seehausen/ Oschersleben - Die Akteure aus ihrem Wahlkreis kennenzulernen, sich aber auch vor Ort über die Probleme zu informieren, das war das Ansinnen, als die SPD-Bundestagsabgeordnete Franziska Kersten dieser Tage in Seehausen und Oschersleben weilte. In der Werkstatt für behinderte Menschen der Lebenshilfe Ostfalen in Seehausen kam es ihr vor allem auf den sozialen Aspekt an.