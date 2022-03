Bürger entdeckt Chemikalienfässer am Straßenrand

Blumenberg/Wanzleben - Illegale Müllentsorgung ist ein immer wiederkehrendes Thema, gerade in der Region Wanzleben. Ein Volksstimme-Leser aus Blumenberg (Name ist der Redaktion bekannt) hat kürzlich in die Landschaft entsorgte Fässer entdeckt. Gefunden hat er diese an der Nordwestseite der Schweinemast in Blumenberg.