Bürger sind besorgt wegen der Strahlung von Mobilfunkmasten

Mobilfunkmasten gibt es auch in Wanzleben, in Schleibnitz ist inzwischen der Platz für einen weiteren Standort ausgewiesen worden. Allerdings sind nicht alle Bürger vom weiteren Ausbau des Funknetzes begeistert. Sie befürchten Auswirkungen durch mögliche Strahlung. Was ist aber dran an der Sache? Verursachen die Masten gesundheitliche Probleme?

Der Mobilfunkmast in der Nähe des alten Schulgartens in Wanzleben sorgt für Gesprächsstoff und Befürchtungen.

Wanzleben/Schleibnitz - Wanzleber, wie Reinhardt Schindler, machen sich Gedanken über eventuelle Auswirkungen von Mobilfunkmasten in der Stadt auf die Gesundheit der Menschen. „Ich habe mich dazu schon an den Landkreis und an das Land gewandt, um zu erfahren, was an der Sache dran sein könnte“, erzählt er gegenüber der Volksstimme. „Allerdings habe ich keine befriedigenden Antworten bekommen.“