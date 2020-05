Übergang von der Notbetreuung zum eingeschränkten Regelbetrieb in Wanzleben. Symbolfoto: Bernd Thissen/dpa

Übergang von der Notbetreuung zum eingeschränkten Regelbetrieb in Wanzleben:

Wanzleben (vs) l Wie das Rathaus auf seiner Internetseite mitteilt, wird auch die Stadt Wanzleben-Börde ab dem 2. Juni die Türen der Kindertagesstätten und Horte für alle Kinder öffnen. Eine Mitteilung des Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalts mache es möglich, wieder ein Kita- und Hort-Angebot für alle Kinder zu geben. Damit gehen die Kindetagesstätten von Notbetreuung in den eingeschränkten Regelbetrieb über.

Die Regelungen zur Öffnung der Kindertagesstätten und Horte werden demnach heute durch die Landesregierung des Landes Sachsen-Anhalt in Form der 6. Eindämmungsverordnung beschlossen und in Kraft treten.

Danach soll jedes Kind in Sachsen-Anhalt im Zeichen der Gleichbehandlung und der Bildungsteilhabe ab 2. Juni wieder in seiner Kita betreut werden können. Für alle Eltern, nicht nur Berufstätige soll Planbarkeit für die Betreuung ihrer Kinder gewährleistet werden, sei es zu deren grundsätzlicher Entlastung oder insbesondere zur Vereinbarkeit mit ihrer Erwerbstätigkeit.

Alle Kinder sollen grundsätzlich wieder in den der jeweiligen Gruppe von den ihnen bekannten pädagogischen Fach- und Hilfskräften betreut werden.

Die weiterführende Anwendung von Hygiene- und Abstandskonzepten in den Einrichtungen ist zwingend vorgeschrieben und so wird es in den Einrichtungen Einschränkungen vom Regelbetrieb geben.

„Die entsprechenden Verhaltensweisen werden vor Ort per Aushang bekanntgegeben und sind von den Eltern zwingend einzuhalten“, teilt die Stadt Wanzleben-Börde auf ihrer Internetseite mit.