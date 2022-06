Dach drauf: Ummendorfer Kultur- und Theaterscheune winterfest

Die alte Pfarrscheune wird ein Teil der neuen Kultur- und Theaterscheune in Ummendorf. In diesem Trakt entstehen Garderoben, sowie je ein Lager-, Technik- und Probenraum.

Ummendorf - So zäh das Projekt Multiples Haus direkt nebenan vonstatten ging, so flott nimmt das andere Prestigeprojekt der Gemeinde Ummendorf Gestalt an. Zumindest gilt das für die erste große Entstehungsetappe der künftigen Kultur- und Theaterscheune. „Der Baufortschritt ist im Zeitplan“, freut sich Bürgermeister Reinhard Falke, dass es auf dieser seit Juni bestehenden Baustelle weit weniger Probleme zu geben scheint als zuvor beim ehemaligen Pfarrhaus. Kleiner Wermutstropfen: „Der finanzielle Rahmen liegt aktuell mit Mehrkosten in Höhe von rund 2000 Euro etwas erhöht. Da müssen wir schauen, dass wir das an anderer Stelle wieder einsparen können.“