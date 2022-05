Dartsaison in Wormsdorf mit Verspätung, aber würdig abgeschlossen

Oft musste geschoben, vieles zusammengestrichen und umgemodelt werden, doch haben Geduld und Spucke und langer Atem dazu geführt, dass die Wormsdorfer Dartchampions in diesem Jahr wieder in bewährter Weise gekürt werden konnten.

Wormsdorf - Mit den beiden Finalturnieren hat die Wormsdorfer Dartsaison 2021 einen verzögerten, aber – und das war das Wichtigste – würdigen Abschluss gefunden. So spät wie noch nie in der nun schon 26 Lenze währenden Wurfliga unter dem Dach des DRK-Ortsvereins wurden die Jahressieger gekrönt. Eigentlich geschieht dies traditionell im Januar, doch daran war in diesem Winter noch nicht wieder zu denken, weshalb sich die Verantwortlichen in der Hoffnung auf ein weitgehend unbeschränktes Veranstaltungsgeschehen auf den Frühling verlegte. Diese Rechnung ging auf. Die Finals in den Dartdisziplinen „Highscore“ und „Cricket“ konnten wie geplant durchgezogen werden.