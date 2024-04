Die Bewerberlisten für die Kommunalwahl in der Oberen Aller dünnen aus. Wo die Gründe dafür liegen.

Darum gibt es in der Oberen Aller immer weniger Kandidaten für die Kommualwahl

Am 9. Juni 2024 wird in Sachsen-Anhalt gewählt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Obere Aller. - Das Feld ist bereitet, die Bewerberlisten sind bestätigt, am 9. Juni sind die Wähler ab 16 Jahren am Zug, die kommunalpolitischen Vertreter in den Gemeinderäten zu bestimmen.