Im Gewerbepark Sülzetal entstehen immer mehr Jobs. Doch der Bürgermeister ist mit den Steuereinnahmen nicht zufrieden.

Sülzetal l Die Hallen sind gigantisch. Einige haben die Größe mehrerer Fußballfelder, hektarweise verschließen sie den fruchtbaren Bördeboden südlich der Autobahn 14 bei Magdeburg. Und es kommen immer mehr dazu.



Durch mehrere große Investitionen sollen in den kommenden Jahren weitere Jobs im Gewerbepark Sülzetal entstehen. Die Gemeinde rechnet damit, dass die Marke von 10.000 Arbeitsplätzen bald geknackt wird. Aktuell sind es den Angaben nach um die 9000 Jobs bei mehr als 150 Unternehmen.



Die derzeit größte Baugrube auf dem Areal gehört dem Unternehmen Garbe Industrial Real Estate. Die Hamburger Firma, spezialisiert auf Immobilien für Logistikunternehmen, baut auf einer 20 Hektar großen Fläche. Wenn dort im kommenden Jahr alles fertig ist, soll etwas weniger als die Hälfte davon mit Hallen zugebaut sein. Garbe will dann vermieten. Mindestens fünf Jahre sollen Unternehmen die Hallen nutzen. Garbe geht davon aus, dass bei Vollvermietung etwa 500 Menschen dort arbeiten.



Die ersten Unternehmen sollen schon in diesem Jahr in fertige Gebäudeteile einziehen. Die Edeka Minden-Hannover steht bereits als Mieter fest. Das Einzelhandelsunternehmen beschäftigt bereits an anderer Stelle im Gewerbepark knapp 700 Mitarbeiter. Wie stark die Mitarbeiterzahl mit der zusätzlichen Hallenfläche wächst, kann das Unternehmen auf Nachfrage noch nicht sagen.



Mehrere Unternehmen im Gewerbepark planen auf zuvor gesicherten Optionsflächen Erweiterungen. Zu ihnen gehört die Wimex-Gruppe, die dort Gewächshäuser unter dem Namen „Bördegarten“ betreibt. „Wir planen, unsere Kapazitäten etwa zu verdoppeln“, teilt ein Sprecher von Wimex auf Nachfrage mit. Das Unternehmen hat bisher nach eigenen Angaben 13 Millionen Euro im Gewerbegebiet investiert, nun soll ein weiterer zweistelliger Millionenbetrag hinzukommen.



Potenzial für weitere 2000 Arbeitsplätze

Wie viel Jobs dadurch entstehen, ist auch bei Wimex noch nicht klar. Bislang hat das Unternehmen eigenen Angaben zufolge rund 50 Mitarbeiter im Gewerbepark, die saisonal mit dem Anbau und der Ernte von Erdbeeren, Gurken und Kräutern beschäftigt sind.



Die größten Entwicklungsflächen des Gewerbeparks hat sich die belgische VGP-Gruppe gesichert. Rund 60 Hektar misst das Areal, zwei große Hallen stehen schon, weitere sollen nach Bedarf in den kommenden Jahren dazukommen. Auch VGP ist nur Vermieter. Als erster Mieter ist das Einzelhandelsunternehmen Rewe eingezogen, allerdings nur vorübergehend, bis das neue Rewe-Logistikzentrum in Magdeburg-Rothensee fertig ist. Mitte des Jahres 2023 soll es nach Angaben von Rewe so weit sein.



Laut VGP ist die Ansiedlung von Industrieunternehmen, etwa für die Automobilindustrie, auf dem Areal nicht ausgeschlossen. Das Unternehmen will insgesamt knapp 30 Hektar Mietfläche anbieten. Aus den Erfahrungen mit anderen Gewerbeparks gehe man davon aus, dass pro Hektar etwa 70 Jobs entstünden, teilt eine Unternehmenssprecherin dazu mit. Wenn also alles nach Plan läuft und VGP die Fläche vollumfänglich vermieten kann, könnten dort mehr als 2000 neue Jobs entstehen.



Rund 1900 Beschäftigte bei Amazon

Ebenso viele Menschen könnte auch der Onlineversandhändler Amazon auf seinem etwa 40 Hektar großen Areal im Gewerbepark ab kommendem Sommer beschäftigen. Das kündigte Unternehmenssprecher Stephan Eichenseher an. „Wir schätzen, dass uns im Sommer zum einjährigen Jubiläum rund 2000 Mitarbeiter unterstützen werden“, teilte er auf Nachfrage mit. Aktuell beschäftigt das Unternehmen am Standort in Sülzetal laut Eichenseher bereits 1900 Mitarbeiter. Das sind deutlich mehr als zuletzt erwartet. Amazon hatte von mindestens 1000 Mitarbeitern im ersten Jahr gesprochen.



„Dass wir nun so schnell darüber sind, liegt vor allem an den sehr guten Bewerbungen, die wir vom ersten Moment an bekommen haben“, teilt Eichenseher mit. Auch Amazon hat auf seinem Gelände noch eine Fläche für Erweiterungen. Derzeit gibt es dazu laut Eichenseher aber keine Planungen.



Aus Sicht der Gemeinde Sülzetal sind 98 Prozent der Gewerbeflächen im Gewerbepark vermarktet. An wen die Immobilienfirmen Garbe und VGP ihre großen Gewerbeflächen vermieten, könne man nicht beeinflussen, sagt Fred Fedder, Wirtschafts- und Entwicklungsplaner der Gemeinde. Neuansiedlungen stünden in Sülzetal nun nicht mehr im Fokus. Dafür will die Stadt Magdeburg in der Nachbarschaft Flächen schaffen. Rund 24 Millionen Euro will sie in ihr neues Gewerbegebiet „Eulenberg“ investieren.



Für Sülzetal geht es laut Fedder nun darum, die Arbeitsplätze zu erhalten. In Planung sei etwa der Aufbau eines Wasserstoff-Netzwerks mit Wasserstoff-Tankstelle und Produktionsanlage. Für einige Betriebe, wie etwa die Glashersteller, könnte das in Zukunft ein Standortvorteil sein.



Mehrheit zahlt vor Ort keine Gewerbesteuer

Aktuell arbeiten im Gewerbepark in etwa genauso viele Menschen, wie Sülzetal Einwohner hat. Von üppig sprudelnden Gewerbesteuereinnahmen kann Bürgermeister Jörg Methner (SPD) trotzdem nicht berichten. Mehr als die Hälfte der ansässigen Betriebe nutze Lücken der Steuergesetzgebung und zahle die Gewerbesteuer nicht in Sülzetal. Seit Jahren verharrten die jährlichen Gewerbesteuereinnahmen bei etwa vier Millionen. „Es müsste mindestens das Fünffache sein“, sagt Methner.



Gleichzeitig müsse er die Ausgaben der Gemeinde kürzen. „Ich habe ein großes Problem damit, wenn Sülzetal zwar ein riesiges Gewerbegebiet hat, aber keinen ausgeglichenen Haushalt“, sagt Methner. Zudem müsse die Gemeinde jährlich rund 200.000 Euro für Reparaturen am Straßenrand zahlen, weil die vielen Lkws immer wieder Verkehrszeichen umfahren. Tatsächlich ist im Gewerbepark Sülzetal aktuell eine ganze Reihe von Verkehrsschildern beschädigt.



Für dieses Jahr hat sich Methner vorgenommen, nicht mehr nur auf neue Bundessteuergesetze zu warten, die Unternehmen stärker zur Gewerbesteuerzahlung in Sülzetal verpflichten. Er will nun alle Unternehmen anschreiben, die keine Gewerbesteuer zahlen, um danach bei ihnen vorsprechen zu können und ihnen die finanzielle Lage der Gemeinde zu erläutern. Er hofft, die Firmen damit dazu bewegen zu können, dass sie sich in der Gemeinde stärker finanziell engagieren, etwa für Vereine oder die Feuerwehr.