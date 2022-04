Das Orchester die „Olsenbande“ in Altenweddigen probt wieder

Nach über einem Jahr Pause mit ihren Auftritten trafen sich die Musiker der „Olsenbande“ in der Festhalle in Altenweddingen und starteten jetzt wieder mit ihren Proben. Auch Konzerte nur für „den Hut“, bei dem jeder Zuhörer gibt, was er möchte, sind möglich.

Altenweddingen - Mit der Zunge leckt Michael Bauer das Blatt seiner Klarinette an. Nur wenn es feucht ist, wird es gleich bei den Proben auch schwingen. Nur dann kommen vorne Töne raus. Gleich drei Meter weiter steht Michael Miehe und dreht an diversen Knöpfe an seinem Verstärker herum, um seine E-Gitarre zu stimmen. An der Trompete übt Karl-Heinz Schega das Anblasen. Über die Lippen erzeugt er später beim Proben den Ton.