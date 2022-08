Beachvolleyball Dauerstrammen gelingt beim Sommerfest in Wormsdorf ein Novum

Frivole Teamnamen sind beim Sommerfest des DRK-Ortsvereins Wormsdorf ebenso Tradition wie das zugehörige Beachvolleyballturnier. So wunderte es am Sonnabend nicht, dass einmal mehr Dauerstramme, Kopfnüsse, Zerschmetterlinge oder Voll am Ball aufeinandertrafen.