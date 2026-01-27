Das schriftliche Dividieren soll im Mathematikunterricht in Niedersachsen künftig anders unterrichtet werden als bisher. Ab dem Schuljahr 2026/2027 wird an Grundschulen die Methode in der jetzigen Form gestrichen.

Debatte um schriftliches Dividieren – das sagen Schulleiter in der Region Wanzleben dazu

Wanzleben - Beim schriftlichen Dividieren wird eine große Zahl Stück für Stück, von links nach rechts, durch eine andere Zahl geteilt. Dabei wird Ziffer für Ziffer der großen Zahl angeschaut und überlegt: Wie oft passt die Zahl, durch die geteilt werden soll, in diesen Teil der großen Zahl hinein? Durch diese Methode lernen Schüler, auch große Zahlen zu teilen, die sie im Kopf nicht schaffen.