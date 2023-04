Handwerk Der letzte Korbmacher des Landes kommt aus Bottmersdorf

Einfach sind die zurückliegenden Jahre für den letzten Korbmachermeister in Sachsen-Anhalt nicht gewesen. Knut Röhrich aus Bottmersdorf ist gerade so über die Corona-Pandemie gekommen. Ende März hat in ein weiterer Schicksalsschlag getroffen. Der 54-Jährige bleibt aber optimistisch un macht weiter.