Die Zeit der Vakanz im Pfarrbereich Ummendorf-Eilsleben endet am Freitag. Pfarrer Thomas Meißner wird hier ab 1. März 2024 tätig sein. Im Herbst hatte sich bereits abgezeichnet, dass er die Stelle übernehmen wird.

Eilsleben. - Thomas Meißner stammt aus dem Süden Sachsen-Anhalts, ist in Bad Schmiedeberg im Landkreis Wittenberg aufgewachsen. Der Pfarrbereich Ummendorf-Eilsleben wird seine dritte Station als Pfarrer nach Bad Liebenwerda in Brandenburg (1999 bis 2014) und Könnern im Salzlandkreis (2014 bis jetzt).

Eilsleben wird nun Hauptarbeitsstätte des 58-Jährigen, teilt Silke Timme vom Gemeindekirchenrat mit: „Zum 1. März wird Pfarrer Thomas Meißner für die Kirchengemeinden Eilsleben-Ovelgünne, Siegersleben, Wormsdorf und Ummendorf zuständig sein. Die vier Gemeindekirchenräte des Pfarrbereichs haben ihn Ende November mehrheitlich gewählt. Pfarrer Meißner wird mit seiner Familie in Magdeburg wohnen bleiben und in den Pfarrbereich pendeln. In Eilsleben ist er verlässlich vor Ort anzutreffen, da sein Arbeitszimmer im dortigen Pfarrhaus sein wird. Auch im Gemeindebüro in Ummendorf wird er regelmäßig sein.“

Auch die Frau ist Pfarrerin

Das Pendeln ist Meißner nach eigener Aussage schon gewohnt, denn er habe das auch in den vergangenen zwei Jahren praktiziert: „Bis 2022 war ich gemeinsam mit meiner Frau Roswitha direkt im Pfarrbereich Könnern tätig, sie mit einer halben Stelle. 2022 wurde meine Frau zur Pfarrerin im Kirchspiel Magdeburg-Süd gewählt. Wir bezogen daraufhin mit unseren Kindern die gemeinsame Dienstwohnung in Magdeburg, und ich pendelte seitdem zwischen Magdeburg und Könnern.“

Die im Vergleich mit Eilsleben deutlich längere Wegstrecke, zusätzlich noch verbunden mit der recht großen Ausdehnung des Pfarrbereichs Könnern/Alsleben mit 18 Kirchengemeinden, hat zur Neuorientierung Meißners beigetragen. Nach mehreren vergeblichen Ausschreibungen des Evangelischen Kirchenkreises Egeln für die seit dem Abschied von Martin Goetzki vor zehn Jahren vakante Pfarrstelle in Ummendorf-Eilsleben hatte sich Meißner im Vorjahr darauf beworben. Im Oktober und November hat er in diesem Zuge dann auch schon Gottesdienste hier geleitet. So konnten sich beide Seiten – der Pfarrer und die Gemeinde – gegenseitig beschnuppern.

„Nun bin ich dankbar für das Vertrauen, dass mir mit der Wahl zum Pfarrer von den Gemeindekirchenräten entgegengebracht wird“, schreibt Meißner an seine neuen Gemeinden. „Ich freue mich darauf, Ihnen im Pfarrbereich zu begegnen und Sie näher kennenzulernen. Ich bin gespannt auf das Miteinander in den einzelnen Orten und Kirchengemeinden und möchte mit Ihnen unterwegs sein als Christen und Kirche in den kommenden Jahren und mich dabei einbringen mit meinen Gaben.“

Am 24. März wird Meißner in sein neues Amt eingeführt. Der Gottesdienst in der Siegersleber Marienkirche beginnt um 11 Uhr.