Postautos sind in Sülzetal in der Börde ausgeplündert worden. Nun sucht die Polizei händeringend nach den Tätern - und drei Fahrzeugfronten.

Bei der Deutschen Post in Sülzetal in der Börde sind Postautos von Kriminellen attackiert worden. Symbolbild:

Sülzetal (vs) - Besonders dreist gingen Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch bei ihrem Fischzug in Sülzetal in der Börde vor, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht.

Demnach verschafften sich die Gauner Zutritt zum Grundstück der Deutschen Post und bauten an drei dort abgestellten VW die komplette Fahrzeugfront und jeweils die beiden Außenspiegel ab. Bei allen drei Fahrzeugen wurde jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen, heißt es. Zwei Fahrzeugfronten mit Motorhaube, Frontschürze und Scheinwerfern sollen dabei komplett entwendet worden sein. Eine demontierte Front befand sich offenbar noch am Tatort.

Der Schaden wird von den Beamten auf 15.000 Euro geschätzt.

Die Beamten bitten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zu Tätern, Tat und dem Verbleib des Diebesgutes nimmt das Polizeirevier Börde unter der Rufnummer 039014-4780 entgegen.