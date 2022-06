Adventszeit Die Kita „Bördespatzen“ in Altenweddingen wurden vom Weihnachtsmann besucht

Großes Hallo in der Kita in Altenweddingen: Der Weihnachtsmann kam vorbei. Was er für die Kinder mitgebracht hatte und welche Höhepunkte das vorweihnachtliche Fest geboten hat, die Kita-Mitarbeiterinnen wussten mehr darüber.