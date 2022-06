Die Kitas in Wanzleben haben mit enormen Problemen zu kämpfen

Die Lage in den Kindertagesstätten der Einheitsgemeinde Wanzleben ist alles andere als rosig. Welche Probleme zu bewältigen sind, erläutert Kai Pluntke, stellvertretender Bürgermeister der Stadt.

Wanzleben - Von den acht Kindertagesstätten in Verantwortung der Einheitsgemeinde waren von November 2021 an schon sieben vorübergehend geschlossen. Eingeschränkte Öffnungszeiten sind oft an der Tagesordnung.