Ehrenamt Die Stadt Wanzleben würdigt ihre Ehrenamtlichen mit einem Eintrag ins Ehrenbuch der Stadt

Die Tradition, Ehrenamtliche in einer besonderen Form zu ehren, ist in der Stadt Wanzleben-Börde nach einer Zwangspause fortgeführt worden. Insgesamt acht Frauen und Männer haben die Ortschaften in diesem Jahr vorgeschlagen.