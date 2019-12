In Wanzleben wurde ein Teil der Dekoration der Außenfassade des Altenbetreuungszentrums gestohlen. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Wanzleben l Von der Weihnachtsdekoration des Altenbetreuungszentrums in Wanzleben sind in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Rentiere gestohlen worden. Mitarbeiter und Bewohner des Pflegeheims am Geschwister-Scholl-Platz seien laut Mandy Freke am Montagmorgen fassungslos gewesen.

„Dieses Jahr haben wir das erste Mal das gesamte Haus dekoriert“, sagt die Pflegedienstleiterin. „Wir haben die Außenfassade beleuchtet, unter anderem mit zwei Rentieren“, sagt sie.

Unmit auf Facebook geteilt

Freke teilte ihren Unmut auf der Facebook-Seite des Alten- und Pflegeheims mit. „Ihr habt unseren Bewohnern ein Stück Freude genommen“, schreibt sie. Den Reaktionen der Facebook-Nutzer zufolge sollen die Rentiere am Sonntagabend noch da gewesen sein. „Als ich um 21 Uhr durchgefahren bin, standen sie noch“, heißt es beispielsweise in einem der Kommentare. Um 7 Uhr am Montagmorgen bemerkten Bewohner und Mitarbeiter, dass die Rentiere fehlten.

Nach Polizeiangaben beläuft sich der Schaden für die fehlende Beleuchtung aus Acryl auf rund 250 Euro. Ermittlungen wurden eingeleitet. Die Polizei bittet um Hinweise und nimmt diese telefonisch unter der Nummer 03904 / 47 80 entgegen.