Die Mitglieder des Gesundheits-, Therapie- und Behindertensportvereins und ihre Gäste löcherten im Kornhaus der Burg unter anderem Wanzlebens Ortsbürgermeister Tino Bauer (rechts) mit Fragen zur Kommunalpolitik in der Sarrestadt. Foto: Hagen Uhlenhaut

Der Gesundheits-, Therapie- und Behindertensportverein Wanzleben hatte Kommunalpolitiker zu einer Diskussionsrunde eingeladen.

Wanzleben l Der Dauerregen und stellenweise Glatteis auf den Gehwegen konnte die etwa 100 Mitglieder und Gäste des Gesundheits- Therapie- und Behindertensportvereins Wanzleben (GTB) nicht davon abhalten, an der traditionellen Grünkohlwanderung teilzunehmen. Die Wanderung in Kurzform endete im gut geheizten Kornhaus auf der Burg Wanzleben. Dort stärkten sich die Wanderer bei dampfend heißem Grünkohl, Tee und Kaffee.

Wegen des widrigen Wetters entschloss sich die Vereinsspitze um GTB-Vorsitzende Uta Rinas, die für später geplante Gesprächsrunde mit Kommunalpolitikern aus der Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben-Börde vorzuziehen. Mit dabei waren Petra Hort, Gudrun Tiedge, Tino Bauer (alle Linke), Claudia Krull und Ralf Schmidt (beide CDU) sowie Sandro Meyer (SPD). Später kam noch die Wanzleber SPD-Landtagsabgeordnete Silke Schindler dazu. Sie war zuvor bei einer anderen Veranstaltung zusammen mit Wanzlebens Bürgermeister Thomas Kluge (parteilos), den sie für seine Abwesenheit entschuldigte.

Speed Dating an großen Tischen

Die Gespräche der Politiker mit den Bürgern wurden in einer Art „Speed Dating“ direkt an den großen 12er Tischen geführt. Jeweils bis zu einer Viertelstunde hatten die Bürger Zeit, ihre Fragen direkt an die einzelnen Politiker zu stellen. „Es wurden sehr intensive Gespräche zu vielen Bereichen des kommunalen Lebens geführt“, schätzte Uta Rinas ein. Sie hatte zum Teil Mühe, die Runden immer wieder aufzulösen, damit die Politiker die Plätze wechseln konnten. Wie sie sagte, habe es von beiden Seiten, Bürgern und Politikern, eine positive Resonanz auf die Fragerunden gegeben.

Bilder Uta Rinas, Vorsitzende des GTB Wanzleben, mit den Teilnehmern der kommunalpolitischen Gesprächsrunde Claudia Krull, Tino Bauer, Sandro Meyer,Gudrun Tiedge, Petra ...



„Es war mal etwas ganz anderes, als vorn in einem Gremium zu sitzen und auf Fragen aus dem Publikum zu warten. Es bot sich hier die Gelegenheit für die Politiker, hautnah auf Sorgen und Hinweise der Bürger einzugehen. Und die Bürger hatten die Möglichkeit, bestimmte Fragen direkt anzusprechen“, sagte Uta Rinas. Auch wenn es nicht immer eine Lösung gegeben habe, versprachen doch alle Kommunalpolitiker, sich um die Belange zu kümmern und Antworten nachzureichen.

Zahlreiche Themen angesprochen

„Es war ein tolles Format, bei dem man direkt mit den Bürgern ins Gespräch kommen konnte“, schätzte Wanzlebens Ortsbürgermeister und Stadtratsmitglied Tino Bauer gegenüber der Volksstimme ein. Er habe viele Anregungen bekommen, die er noch im Ortschaftsrat besprechen wolle. Zum Beispiel ging es um den Weg zum Wanzleber Tennisheim. Der wurde vor Jahren von Ein-Euro-Kräften unter Verwendung von Naturmaterial hergerichtet und sei nunmehr zugewuchert. Hier sei nach Ansicht von Bauer auch die große Politik mit der Frage gefordert, warum es derartige Maßnahmen nicht mehr gebe.

Weitere Themen der Fragerunde waren Straßenreinigung, Baumschnitt oder Sporthallennutzungszeiten. „Schade, dass nur wenige Kommunalpolitiker der Einladung des GTB zu dieser Gesprächsrunde gefolgt waren“, bedauerte Bauer. Ebenso bedauerte er das Fehlen von Wanzlebens Bürgermeister Thomas Kluge.

Nach den Gesprächsrunden ließen sich die Besucher dann den Grünkohl schmecken. Der Regen ließ nicht nach, so dass die Wanderung der Teilnehmer direkt nach Hause führte. Für den Gesundheits,-Therapie- und Behindertensportverein Wanzleben war es ein erster Höhepunkt im Vereinsleben 2019. Diese Veranstaltung wurde durch den Landkreis Börde über die „Partnerschaft für Demokratie Landkreis Börde“ im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ finanziell unterstützt. „Wir möchten uns besonders bei Tilo Garlipp für seine Tipps, Anregungen und Hilfe herzlich bedanken“, merkte die Wanzleber GTB-Chefin Uta Rinas noch am Rande an.