Drackenstedt - Jährlich werden in Sachsen-Anhalt in verschiedenen Kategorien die Kulinarischen Sterne durch die Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt vergeben. Regionale Produzenten hatten im Frühjahr dieses Jahres erneut die Möglichkeit, ihre Produkte einzureichen und von einer hochkarätigen Fachjury, bestehend aus Sensorikern und einem Sternekoch, bewerten zu lassen.

In der Kategorie Süßwaren hatte die Drackenstedterin Isabel Heidemann, Geschäftsführerin des Unternehmens „Gonzo’s“, ihr Produkt „Salty Sin“ eingereicht und damit die Jury geschmacklich voll überzeugt.

Zucker, Milch und Butter sind die Grundzutaten für ihre „Salzige Sünde“. In einer Pressemitteilung der Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt, die die kulinarischen Sterne vergibt, erklärt Isabell Heidemann die Zubereitung ihres Aufstrichs: „Der Zucker wird langsam aufgelöst, um dann in Ruhe heiß und flüssig zu werden, und von Hand so lange gerührt, bis er wieder in einer cremigen Substanz abgekühlt ist. Karamell mag keinen Stress, darum sind Zeit und Geduld bei der Herstellung gefragt. Salz aus dem Himalaya rundet den Aufstrich geschmacklich ab.“

Jury kostet zwei Tage lang alle 120 Produkte

„Mein Mann und ich sagten uns, wir machen einfach mal am Wettbewerb mit, ohne auch nur im Traum daran zu denken, einen Preis zu bekommen“, erzählt Isabel Heidemann nicht ohne Stolz. Viel Arbeit und Fingerspitzengefühl seien bei der Herstellung des Aufstriches nötig. Das sah und schmeckte auch die Expertenjury des Wettbewerbs und würdigte das Produkt mit dem Kulinarischen Stern.

Wolfgang Zahn von der Agrarmarketinggesellschaft zeichnete nun das Unternehmen vor Ort aus. „Zwei Tage lang hat die Jury alle 120 eingereichten Produkte verkostet. Die Sieger in den unterschiedlichsten Kategorien, von alkoholfreien Getränken, Wurst- oder Teigwaren bis hin zu Wein, sind ein Aushängeschild für die Geschmacksvielfalt der Region“, so Zahn.

Der Wettbewerb wurde zum siebten Mal durchgeführt und ist eine Veranstaltung des Ministeriums für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt in Zusammenarbeit mit der Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt. Er setzt sich zum Ziel, mehr öffentliche Wertschätzung für die Land- und Ernährungswirtschaft des Landes zu entwickeln und den Bekanntheitsgrad qualitativ hochwertiger Regionalprodukte zu erhöhen.