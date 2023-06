Ein 43 Jahre alter Mann ist trotz Hausverbots in einem Einkaufsmarkt in Seehausen nahe Wanzleben auf Fischzug gegangen. Danach entblößte er sich vor einer Mitarbeiterin und schlief vor dem Markt ein.

Trotz Hausverbots in Seehausener Markt: Exhibitionistischer Dieb schläft einfach ein

Ein exhibitionistischer Dieb hat sich erst trotz Hausverbots in einem Einkaufsmarkt in Seehausen nahe Wanzleben in der Börde bedient, dann vor einer Mitarbeiterin entblößt und ist vor dem Geschäft eingeschlafen, bis ihn die Polizei fand. Symbolbild:

Seehausen (vs) - Zu einer exhibitionistischen Handlung hat sich offenbar ein Ladendieb am frühen Dienstagnachmittag in Seehausen hinreißen lassen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach hatte zuvor die Mitarbeiterin eines Einkaufmarkts in Seehausen einen Mann bemerkt, der gerade dabei war, diverse Artikel zu stehlen. Der 43-Jährige hatte bereits Hausverbot. Dennoch bediente er sich in dem Markt und entblößte sich beim Ansprechen durch die Mitarbeiterin und "nahm exhibitionistische Handlungen vor", so die Beamten.

Als die hinzugerufenen Polizisten eintrafen, soll der Mann stark betrunken vor dem Markt geschlafen haben. Für ihn hagelte es im Nachgang drei Strafanzeigen.