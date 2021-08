DRK freut sich über viele Spender bei Blutspendeaktion in Osterweddingen

Osterweddingen - Schon bevor es losging, standen viele Freiwillige vor dem Eingang der Begegnungsstätte des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Osterweddingen, um bei der Blutspende dabei zu sein. Über die Resonanz bei dem Termin in der Begegnungsstätte des DRK freut sich die Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Osterweddingen, Margitta Falkenberg, die das Angebot zur Blutspende mitorganisiert hatte. „Mich treibt das Helfen an, gerade jetzt. Gerade im Sommer gibt es viele Unfälle. Aktuell haben wir die Notlage in den Hochwassergebieten im Westen – Blutkonserven werden auch vor diesem Hintergrund immer gebraucht.“

„Momentan ist die Situation hier vor Ort bei unseren Blutspendeterminen so, dass wir die Versorgung der Blutspender – coronabedingt – immer noch über die Lunchpakete machen müssen. Wir können immer noch kein warmes Buffet anbieten, wie wir das sonst immer unseren Spendern haben anbieten können“, sagt Sabine Tacke vom DRK-Blutspendedienst Wanzleben, „zurzeit kommen auch weniger Spender. Das erleben wir aber in den Sommermonaten immer wieder.“ Pro Termin würden bis zu zehn Spender weniger kommen. Tacke: „Aus diesem Grund sind wir umso froher, dass zumindest unsere Stammspender sich bei unseren Terminen einfinden.“

Zum Glück gebe es aber auch immer wieder Erstspender, berichtet Tacke weiter. „Bis jetzt hatten wir in den vergangenen sechs Wochen bei jedem Termin mindestens zwei Erstspender.“ Einen Unterschied bei der Spendenbereitschaft gebe es bei den verschiedenen Terminen im Bördekreis nicht. Das halte sich die Waage.

Spenderin Nicole Rudolph aus Sülldorf betont, dass sie nie wisse, ob sie auch einmal eine Blutspende brauchen würde. In solch einem Falle verlasse sie sich darauf, dass diese auch vorrätig sei. Aus diesem Grund sei sie regelmäßig bei solchen Aktionen mit dabei. „Das ist für mich gelebte Solidarität.“ Auch Silke Pätzold aus Osterweddingen gehört mit zu den ersten Spendern an diesem Nachmittag beim DRK. „Wenn ich mal Blut brauche, hoffe ich einfach, dass ich dann auch welches bekomme. So ist das heute mein Beitrag für eine sichere Vorsorge für andere Menschen.“

Sascha Meinecke aus Osterweddingen weiß, dass er eine seltene Blutgruppe hat. „Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit zu kommen, da es von meinem Blut nur wenige Vorräte gibt.“

Die Leiterin des Teams sieben, Annette Frische vom DRK-Dessau, betont „die immense Bedeutung von diesen Terminen. Wir haben zur Zeit nicht ausreichend genug Konserven. Aus diesem Grund sind wir froh über jeden Freiwilligen, der zu unseren Terminen kommt.“ Hinzu komme die Unterstützung der Gebiete, in denen das Hochwasser gewütet hat. Dies sei aktuell eine wichtige Aufgabe, weil dort mindestens ein halbes Jahr keine Blutspendetermine stattfinden könnten.