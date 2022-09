Eilsleben gewinnt beim Gastspiel des 1. FCM viel Anerkennung

Eilsleben - Ausnahmsweise war Blau-Weiß Trumpf bei den Rot-Schwarzen, war doch der Großteil der Zuschauer in FCM-Fankluft zur Heimstätte des Eilsleber Sportvereins (ESV) gepilgert und ließ sich die Schals, Trikots und Käppis reichlich signieren. Und auch wenn sich der ESV beim Benefizduell zwischen Zweitligist Magdeburg und Oberligist FSV Schöningen lediglich in der Ausrichterrolle befand, waren zumindest die Eilsleber Farben auf dem Platz vertreten, da der Gast aus Niedersachsen in Rot und der Club in Schwarz antrat.