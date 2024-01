Eilsleben. - Was wäre ein Sportverein von der Größe eines ESV ohne seine Ehrenamtlichen, ohne seine Trainer und Übungsleiter? Er wäre wohl auf jeden Fall nicht so vielseitig, nicht so nachwuchsorientiert und auch längst nicht so erfolgreich. Daher fühlten sich die Vereinsverantwortlichen um den Vorstandsvorsitzenden Michael Nolte verpflichtet, dem Ehrenamt im Eilslebener Sportverein ein besonderes Dankeschön zuteil werden zu lassen, speziell den Übungsleitern und Betreuern aus den einzelnen Vereinsabteilungen.

„Eine herzliche Geste des Vorstands des Eilslebener SV“, bezeichnet Vereinssprecher Florian Hamel das gesellige Abendessen „voller Wertschätzung und Gemeinschaft“, das man am Wochenende in den Räumlichkeiten des ortsansässigen Malerbetriebs „Drei Schilde“ ausrichtete und das dazu diente, den Übungsleitern „für ihre engagierte Arbeit zu danken.“ Gut 60 Gäste waren der Einladung des Vorstands gefolgt.

Über die bedeutende Rolle

Der Abend begann mit einer kurzen Ansprache und einer Dankesrede von Michael Nolte. Darin hob er die „bedeutende Rolle“ der Übungsleiter für den Verein hervor. Noltes Worte schufen zugleich eine herzliche Atmosphäre, die den Ton für den restlichen Abend setzte. Bei gutem Buffet und angenehmer Musik ließ es sich vergnüglich klönen, denn der Abend bot nebenher auch eine gute Gelegenheit zum Gedankenaustausch untereinander, da aus fast allen zwölf Abteilungen des ESV Vertreter dabei waren „und so in entspannter Runde intensive Gespräche geführt werden konnten“, berichtet Florian Hamel. Und weiter: „Ich denke, es haben sich alle sehr wohlgefühlt, weil es eine sehr ungezwungene Atmosphäre war und sich die Übungsleiter der verschiedenen Sportarten bei dieser Gelegenheit auch mal näher kennenlernen konnten.“

Das unterhaltsame Schmankerl des Abends lieferte Vorstandsmitglied Matthias Jung. Er hatte ein kleines Quiz der etwas anderen und amüsanten Art vorbereitet. Es lief unter der Kategorie „Unnützes Wissen“ ab und trug den vielsagenden und durchaus treffenden Titel „Wer weiß denn eigentlich so eine Sch…?“. Als charismatischer Showmaster „Matthi von der Weizenbiere“ führte Jung die Teilnehmer durch knifflige Fragen und sorgte dabei für viele Lacher und unterhaltsame Momente.

„Der gemütliche Abend erstreckte sich bis in die späten Stunden, aber die Zeit verging wie im Flug“, so Hamels durchweg positives Fazit. „Die Teilnehmer genossen die Geselligkeit und die Möglichkeit, sich außerhalb der sportlichen Aktivitäten zu begegnen. Am Ende der Veranstaltung konnte der Vorstand auf einen vollen Erfolg zurückblicken und war überzeugt, dass diese Aktion ein gelungener Weg ist, um den Übungsleitern für ihre ehrenamtliche Tätigkeit gebührend zu danken. Darüber hinaus war es nicht nur eine gelungene Veranstaltung, um die Verdienste der Betreuer zu würdigen, sondern auch um die Gemeinschaft im ESV weiter zu stärken.“ Wunsch und Ziel des Vorstands sei es, „dass solche Aktionen in Zukunft zur Tradition werden und das ehrenamtliche Engagement im Verein weiterhin hochgeschätzt wird.“