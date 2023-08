Wanzleben/Oschersleben - Der Talk ist ein Onlineformat, welches seit Jahren erfolgreich im südlichen Landkreis läuft. Er stellt eine Bindeglied zwischen den Schulen und den mittelständischen und kleineren Unternehmen der Region dar.

Dabei moderieren in der Praxis zwei Lehrlinge Gespräche mit Unternehmens- und Verbandssprechern, die über die Möglichkeiten in ihren jeweiligen Firmen berichten. Das sind seit diesem Jahr Philipp Rode (Lehrling bei Edeka) und Tom Schachtschabel (Lehrling bei Nordzucker). Erstmals ist also bei dem Format aus Klein Wanzleben eine Azubi dabei, der nicht von Nordzucker stammt. Das soll sich nach dem Willen von Ausbildungsleiter Lars Wärmer auch künftig so fortsetzen. Der Azubi-Talk wird zwar über die Zuckerfabrik produziert, stellt aber auch gleichzeitig eine Format des Arbeitskreises „Schule trifft Wirtschaft“, der in Wanzleben und Oschersleben aktiv ist. Den gibt es schon seit 2008, wobei er sich allerdings thematisch 2020 völlig neu aufgestellt hat. Seither steht er für mittlerweile 60 Firmen und Verbände aus dem südlichen Landkreis und Magdeburg.

Verbindungen gehen weit über Kreisgrenzen hinaus

Die Verbindungen gehen inzwischen aber auch noch weiter in den Landkreis hinaus. Der Arbeitskreis wird von Landkreis Börde und der Volksstimme unterstützt. „Ein Grund dafür ist ganz sicher unser Anliegen“, sagt Lars Wärmer. „Es geht darum, die Jugend in unserer Region zu behalten und ihr Perspektiven aufzuzeigen.“ Somit stehen Ausbildungsangebote und Jobs im Zentrum der Tätigkeit der Mitglieder.

Das wiederum schafft eine gute Querverbindung zum Azubi-Talk. Der kann als Sprachrohr des Arbeitskreises angesehen werden. Diesen Anspruch will Lars Wärmer, als Vorsitzender des Zusammenschlusses der Unternehmen, weiter ausbauen. „Wenn wir den Jugendlichen aufzeigen, was es alles in unserer Region gibt und welche krisensicheren Arbeitsplätze sie vor Ort finden können, dann können wir auch den Trend der Abwanderung eindämmen“, ist er sich sicher.

Dazu komme noch die allgemeine Knappheit an Fachkräften, der die Unternehmen mit der besten Ressource, die es in der Region gibt, begegnen können. Und das sei nun einmal die Jugend. „Die muss einfach entsprechend informiert werden und das möglichst in den Schulen schon“, führt er aus. Das sehen auch etliche Schulleiter und Lehrer so, unterstützen das Anliegen, indem sie sich auf das Onlineformat zuschalten, wenn gesendet wird.

„Wir können aber noch viel mehr Schulen erreichen“, befindet Lars Wärmer. „Darum der Blick auf den kompletten Landkreis. Die Macher des Talks sehen sich als Unterstützer der Schulen. „So ein Format hätte ich mit in meiner Schule als Unterstützung bei der Orientierung gewünscht“, sagt Moderator Philipp, der aus dem Jerichower Land stammt. Sein Kollege Tom wird noch deutlicher: „Wir machen das für die Jugendlichen da draußen in unserer Region. Es gibt nämlich viele Möglichkeiten, die bekannt gemacht werden müssen.“

In der Tat ist der Azubi-Talk in Deutschland einzigartig. Es gibt im ganzen Land kein vergleichbares Angebot für Jugendliche. Auch deshalb haben sich die Macher für den Bundesbildungspreis beworben und liegen immer ganz vorn in der Auswahl von Wettbewerben, wenn es um die Förderung der einheimischen Wirtschaft geht. Wie sehen also die künftigen Pläne aus? „In der Planung sind vier Bereiche, die innerhalb eines Monats bedient werden können“, verrät Lars Wärmer. Der Talk würde dann also nicht mehr monatlich, sondern wöchentlich auf Sendung gehen.

100 Prozent der Angebote können dargestellt werden

„In der Realität sind wir durch unsere Verknüpfungen mit Unternehmen in der Lage, 100 Prozent der vorhandenen Lehrstellen und Jobs in der Region abzubilden“, so Wärmer. Das hat auch schon das Interesse von Schulen aus Niedersachsen geweckt, die sich sehr für eine Teilnahme an dem Azubi-Talk interessieren. „Für einen jungen Menschen aus Schöningen oder Helmstedt ist es absolut in Ordnung bei einem betrieb in Hötensleben, Harbke oder Weferlingen zu arbeiten“, erklärt der Vorsitzende des Arbeitskreises. Umgekehrt wäre das genau so, denn im Grunde bleibe der Mensch ja letztendlich in der Region. Länder- oder Landkreisgrenzen seien da nur schmückendes Beiwerk.

Die Schulen und auch die Gymnasien aus dem Landkreis Börde können sich jedenfalls gern bei den Machern in Klein Wanzleben melden. „Vorstellbar ist es auch, direkt aus einer Schule zu senden und den Azubi-Talk live mit Schülern zu machen“, bringt Lars Wärmer vor.