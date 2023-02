Johanna Flügel und ihre Kinder widmen zum Gedenken an Horst B. Flügel einen Baum an der Kirche von Klein Wanzleben dem beliebten Bürgermeister.

Johanna Flügel und Knut Freese nach dem Anbringen des Widmungsschildes am Apfelbaum

Klein Wanzleben - Das Gelände des Gartens an der Kirche „St. Johannis“ in Klein Wanzleben füllt sich weiter mit Widmungen von Spendern an Bäumen. Dieses Mal hat Knut Freese als Vertreter der Kirchengemeinde die Spende von Johanna Flügel und ihren Kindern entgegengenommen.