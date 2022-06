Ein fliegendes kunterbuntes Karussell in der Grundschule von Altenweddingen

„Tschummbididumm, ich spinn ein bisschen rum“, das war eines der Lieder der Band von Martin Rühmann. Sie trat in der Sporthalle in Altenweddingen auf. Für die Grundschule spielten sie Lieder aus ihrem Programm.

Martin Rühmann, an der Gitarre, und seine Band spielten vor den Schülern der Grundschule Altenweddingen in der Sporthalle ihre Lieder aus der aktuellen CD „Das fliegende kunterbunte Karussell“.

Altenweddingen - „Und ganz rechts haben wir euch eine Geige mitgebracht“, sagte Sänger Martin Rühmann zum Auftakt des Konzerts in der Sporthalle in Altenweddingen. Laut schallte ihm ein „Nein!“ entgegen. Manche der Schüler von der örtlichen Grundschule legten sogar noch ein „Das ist ein Bass!“ hinterher. Verblüfft wendete sich Rühmann an seine Bandkollegen. „Da haben wir aber eine schlaue Zuhörerschaft. Nun gut. Ganz links haben wir einen Flötisten...“ Und auch hier wussten die Schüler besser Bescheid. „Auch nicht. Das ist ein Saxofon!“