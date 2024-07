Friedrich Mußmann aus Klein Wanzleben bekommt den Goldenen Meisterbrief in Magdeburg überreicht. Eingeladen hatte die Handwerkskammer der Landeshauptstadt.

Tischlermeister Friedrich Mußmann in seiner Werkstatt.

Klein Wanzleben. - Insgesamt 16 Altmeister haben im Haus des Handwerks in Magdeburg ihre Goldenen Meisterbriefe bekommen. Diese werden nach 50 Jahren Mitgliedschaft in der Kammer vergeben. Auch Friedrich Mußmann aus Klein Wanzleben gehörte zu den so Geehrten.