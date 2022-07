Ein Wunschbaum, der Kinderherzen in Wanzleben höher schlagen lässt

Bürgermeister Thomas Kluge und Victoria Genz (Mitte) haben die Weihnachtsgeschenke für die Kinder an die Leiterin des Sozialen Zentrums in Wanzleben, Barbara Schürmann, übergeben.

Wanzleben - Die Aktion „Wunschbaum" in Wanzleben ist mit der Übergabe der Geschenke an Kinder aus bedürftigen Familien abgeschlossen worden. Dazu kamen Bürgermeister Thomas Kluge (parteilos) sowie Verwaltungsmitarbeiterin und Mitorganisatorin Victoria Genz zum Sozialen Zentrum „Alter Bahnhof“ des DRK-Kreisverband Wanzleben und zum Kinderhaus „Rübenland“ in Seehausen, um die Präsente zu übergeben.