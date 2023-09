Bislang unbekannte Diebe sind in die Firma Krankentransporte Ackermann in Bottmersdorf eingestiegen und haben dabei großen Schaden verursacht.

Einbrecher richten hohen Sachschaden an

Wie hier haben sich die Täter rücksichtslosen Zugang zu den Räumen der Firma in Bottmersdorf verschafft.

Bottmersdorf - cc

Einbrecher sind in die Räume der Firma Ackermann Krankentransporte in Bottmersdorf eingedrungen und haben dort erheblichen Schaden angerichtet. Bemerk hat dies der Firmeninhaber Jens Ackermann am Sonnabend. „Ich hatte noch einmal einen Weg und war beim Betreten geschockt“, beschreibt er. „Es ist einiges zerstört worden, die genaue Höhe des Schadens können wir noch gar nicht beziffern.“

Auch am gestrigen Montag waren die Mitarbeiter noch damit beschäftigt, die Räumlichkeiten aufzuräumen. Abgesehen hatten es die bislang unbekannten Täter wohl auf die Tageseinnahmen des Unternehmens. „Die Kunden leisten ja Zuzahlungen für die Fahrten“, sagt Ackermann.

Allerdings hätte der Schaden in keinem Verhältnis zu den beim Einbruch angerichteten Schaden gestanden. „Jedenfalls war die Polizei schnell vor Ort und auch ein Team zur Sicherung der Einbruchsspuren wurde sofort aktiv“, berichtet der Firmeninhaber. So wurden Fingerabdrücke gesichert und auch die Auswertung der Sicherheitstechnik dürfte interessant werden. „Anwohner, die etwas beobachtet haben, sollten sich beim Polizeirevier Börde melden“, betont Jens Ackermann.

Der angerichtete Schaden habe auch die Mitarbeiter sehr überrascht, die gestern wie gewohnt zur Arbeit kamen. Was die Täter sich von dem Einbruch erhofft haben, kann sich der Inhaber nicht erklären. Ihn ärgert der hohe Sachschaden. Die Polizei ermittelt unterdessen und wertet die aufgenommenen und gesicherten Spuren aus.