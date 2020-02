In Wanzleben (Landkreis Börde) sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus eingebrochen und haben Schmuck geklaut.

Wanzleben (vs) l Ein Einfamilienhaus in Wanzleben im Landkreis Börde wurde im Zeitraum vom 16. und 17. Februar Ziel von Einbrechern. Die Täter stellten an der Rückseite des Hauses eine Leiter an und drangen über den Balkon gewaltsam in das Objekt ein.

Entwendet wurde nach ersten Angaben Schmuck. Die Täter hatten in allen Räumen die Schränke nach Wertgegenständen durchsucht.

Durch den Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion wurde die Spurensicherung durchgeführt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.