Die Kleingartenanlage in Dreileben ist von Dieben heimgesucht worden. In einen Wohnwagen wurde mehrmals eingebrochen. Zudem verschwanden Kürbisse aus einer Parzelle.

Einbruch in Gartenanlage: Gemüse-Diebe treiben in Dreileben ihr Unwesen

Kathleen Koch vor dem aufgebrochenen Bauwagen in Dreileben.

Dreileben. - Die Familie Koch, welche einen Garten in der Dreileber Sparte bewirtschaftet, ist stinksauer. Gleich mehrmals wurde hier in den zurückliegenden Wochen eingebrochen. Kein Einzelfall in der Kleingartenkolonie des Ortes.