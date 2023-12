Die Verwaltung der Gemeinde Sülzetal hat ein neues Feuerwehrauto in Empfang genommen. Der größtmögliche Schutz für die Kameraden kann so gewährleistet werden.

Franziska Thiele von der Feuerwehr Dodendorf nimmt die Arbeitsplätze im Einsatzleitwagen in Augenschein.

Osterweddingen - Die Feuerwehr Sülzetal kann sich über ein kleines Wunder in der Vorweihnachtszeit freuen. Bereits drei Monate vor dem geplanten Fertigstellungstermin fuhren vier Kameraden ins 400 Kilometer entfernte Haren/Ems. Hier nahmen sie einen neuen Einsatzleitwagen in Empfang. Vor Ort bekamen sie eine achtstündige Einweisung in die komplexe Technik.